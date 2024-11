Belve torna in prima serata su Rai2 con la seconda puntata di stasera, martedì 26 novembre. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, ormai idolo dei social network con le sue reazioni alle risposte degli intervistati.

Belve 2024, ospiti seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda il 26 novembre 2024, Francesca Fagnani intervista Gianmarco Tamberi, l’altista che ha fatto sognare l’Italia, Valeria Golino, icona del cinema italiano, e la vulcanica Carmen Di Pietro.

Tamberi ci porterà dietro le quinte delle sue imprese sportive, Di Pietro, come sempre, ci regalerà momenti divertenti e qualche rivelazione inaspettata, mentre Golino rifletterà sulla sua carriera e sulla sua vita privata, toccando temi delicati come la perdita e l’amore. In particolare l’attrice tornerà sulla sua lunga storia d’amore con Scamarcio, ospite proprio della scorsa puntata, e di perché sia finita.

Belve 2024, anticipazioni

