Questa sera, martedì 26 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Attacco al potere – Olympus has fallen. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Attacco al potere – Olympus has fallen – Trama

Il film ruota attorno a un attacco terroristico alla Casa Bianca. Il Presidente degli Stati Uniti viene rapito e l’agente dei Servizi Segreti Mike Banning, l’unica guardia sopravvissuta all’attacco iniziale, diventa l’ultima speranza per salvare il Presidente e il Paese. Banning dovrà infiltrarsi nel cuore del gruppo terroristico per salvare il Presidente e riportare l’ordine.

Attacco al potere – Olympus has fallen – Cast

Gerard Butler: Interpreta Mike Banning, l’agente dei Servizi Segreti protagonista della storia.

Aaron Eckhart: Nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti.

Morgan Freeman: Interpreta il Presidente del Senato.

Angela Bassett: Nei panni del Direttore dei Servizi Segreti.

Dylan McDermott: Interpreta uno dei principali antagonisti.

