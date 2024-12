Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Belve torna in prima serata su Rai2 con la quarta puntata di stasera, martedì 10 dicembre. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, ormai idolo dei social network con le sue reazioni alle risposte degli intervistati.

Belve 2024, ospiti quarta puntata

Nella puntata in onda il 10 dicembre 2024, Francesca Fagnani se la vedrà con le confessioni shock di Valeria Bruni Tedeschi: dalla droga all’aspra lite con Carla Bruni. E poi – se n’è parlato tantissimo in settimana – la bellicosa intervista con Teo Mammucari, che rifiuta le domande e dopo dieci minuti se ne va dallo studio. A questo proposito la produzione ha annunciato che manderà tutto in onda senza tagli. Infine Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci si raccontano senza filtri.

Belve 2024, anticipazioni

