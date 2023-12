La banda dei Babbi Natale, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film La banda dei Babbi Natale, una commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La banda dei Babbi Natale – Trama

La banda dei Babbi Natale è un film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Il film è interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il film racconta la storia di tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo, che si ritrovano a vestire i panni di Babbo Natale per aiutare una bambina di nome Veronica. I tre amici sono tutti in difficoltà: Aldo è un autista di autobus licenziato, Giovanni è un attore fallito e Giacomo è un impiegato insoddisfatto del suo lavoro.

Una notte, i tre amici vengono sorpresi dalla polizia mentre stanno cercando di entrare in un edificio per rubare dei giocattoli per Veronica. La commissaria Irene Bestetti, che è in servizio la notte di Natale, li arresta e li porta in centrale.

I tre amici raccontano a Irene la loro storia e lei, colpita dalla loro bontà, decide di aiutarli. Irene fa in modo che i tre amici possano incontrare Veronica e le regalano i giocattoli che avevano cercato di rubare.

Veronica è felice e i tre amici sono contenti di averla aiutata. Irene, invece, si rende conto che il Natale è un momento per fare del bene agli altri, anche se si è in difficoltà.

La banda dei Babbi Natale – Cast

Il cast principale include:

Aldo Baglio: Aldo, un autista di autobus licenziato

Giovanni Storti: Giovanni, un attore fallito

Giacomo Poretti: Giacomo, un impiegato insoddisfatto del suo lavoro

Angela Finocchiaro: Irene Bestetti, la commissaria di polizia

Giorgio Colangeli: Il padre di Veronica

Sara D’Amario: Elisa, la fidanzata di Giovanni

Giovanni Esposito: Benemerita, l’assistente della commissaria Bestetti

Antonia Liskova: Veronica, la bambina che i tre amici aiutano

Massimo Popolizio: Il direttore dell’orfanotrofio dove vive Veronica

Lucia Ocone: Marta, la collega di Giovanni

Silvana Fallisi: Monica, la fidanzata di Giacomo