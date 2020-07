Battiti Live 2020, cast: cantanti prima puntata

Torna anche quest’estate Battiti Live, l’evento musicale organizzato da Radionorba e che da qualche anno viene mandato in onda a livello nazionale da Italia 1. In seguito alla pandemia, però, quest’anno i concerto non saranno itineranti, ma si svolgeranno in un’unica città, ovvero Otranto, con collegamenti con alcune città della Puglia da cui il pubblico farà sentire il proprio calore agli artisti che saliranno sul palco.

A condurre quest’edizione ci saranno ancora il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre la webstar Mariasole Pollio sarà in collegamento dalle altre città. Il programma va in onda la domenica su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, mentre il lunedì sarà sarà trasmesso da Italia 1.

Battiti Live 2020, cast prima puntata

Nella prima puntata si esibiranno i Boomdabash, Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga ed Aiello.

Per quanto riguarda le esibizioni on the road, invece, Piero Pelù, sarà in collegamento da uno dei monumenti simbolo della Puglia, il magnifico Castel del Monte, ad Andria; Gigi D’Alessio con il suo pianoforte dalla terrazza del porto di Molfetta; e Fabrizio Moro nel cuore delle Grotte di Castellana. Mariasole Pollio, infine, sarà in collegamento con gli artisti da Giovinazzo.

Battiti Live 2020, streaming

E’ possibile vedere Battiti Live 2020 in streaming su Radionorba.it, Norbaonline.it ed on demand su Mediaset Play.