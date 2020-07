Assediati in casa, su Raidue: trama, trailer e streaming

Il 25 luglio 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film Assediati in casa, uscito negli Stati Uniti nel 2016. Un thriller che racconta uno dei peggiori incubi, ovvero l’irruzione in casa propria di sconosciuti

Assediati in casa, trama

Chloe (Natasha Henstridge) vive con il figliastro Jacob (William Dickinson) in una villa su un’isola remota. Il marito della donna e padre del ragazzino è spesso fuori per lavoro, lasciando a Chloe il compito di crescere Jacob, cosa non facile dal momento che il giovane mal sopporta la presenza della donna.

Una sera, mentre a casa è ospite l’amica Alice (Johannah Newmarch) dei ladri tentano di fare irruzione in casa. Proprio Alice viene colpita a morte da dei colpi di proiettile: a quel punto Chloe si barrica in casa con Jacob, chiedendo aiuto al sistema di sicurezza installato.

Mentre i ladri, capitanati da Heflin (Scott Adkins), cercando di arrivare ad una cassaforte dentro casa, la donna chiede aiuto a Mike (Jason Patric), specialista del sistema di sicurezza che, tramite telefono, cerca di darle i consigli giusti per sfuggire ai criminali e salvare la sua vita e quella di Jacob.

Assediati in casa, cast

Ecco il cast principale di Assediati in casa:

Natasha Henstridge: Chloe

William Dickinson: Jacob

Johannah Newmarch: Alice

Scott Adkins: Heflin

Jason Patric: Mike

Kyra Zagorsky: Victoria Knox

Michael J Rogers: Astor

Christian Tessier: Xander

Brenda Crichlow: Bess

Leanne Lapp: Liz

Garry Chalk: Sceriffo Kane

Wesley Salter: Vicesceriffo

Peter Cluffa: Phil

Lee Tichon: Burglar

Assediati in casa, trailer

Assediati in casa, streaming

E’ possibile vedere Assediati in casa in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.