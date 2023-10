Bake Off 2023 del 6 ottobre: Dany eliminata (foto e streaming)

La quinta puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 6 ottobre, ha visto l’eliminazione di Dany (Daniela). A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Filo conduttore di questa 11esima edizione: il sogno.

I 12 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come tematica “i viaggi nel tempo”.

Nella prova creativa, i concorrenti sono stati catapultati negli anni ’60 e hanno dovuto reinterpretare i Profiteroles, un classico che vede come protagonisti i bignè fatti di pasta choux. Non sono mancati gli errori, soprattutto di cottura, però la media dei risultati è stata abbastanza buona.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno viaggiato negli anni ’80, per preparare l’Aspic, una torta dove, a farla da padrona, è la gelatina, che tiene in sospensione tanta frutta. Molti concorrenti hanno sbagliato la cottura della frolla alla base, lasciandola indietro di cottura. Ultimo posto per Giovanni; undicesimo posto per Dani; decimo posto per Danila. Terzo posto per Gabriele, secondo posto per Irene e prima posizione per Roberta.

Per la prova sorpresa si è tornati ai nostri tempi. E’ stato chiesto ai concorrenti di preparare un Dolce emoji, nel quale riprodurre le faccine preferite di ciascun concorrente (in un unico dolce o in tanti dolcetti). L’importante era preparare dolci a sufficienza per 20 persone. I risultati estetici hanno lasciato davvero a desiderare…

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Fabio, molto bravo in tutte le sfide. Dany, Irene e Giovina sono le tre potenziali eliminate. Peggiore della puntata, quindi eliminata, è stata purtroppo Dany.

Dany (Daniela) ha 52 anni, viene da Genova ed è una bancaria. È una donna schietta, autoironica, vivace, indipendente e single per scelta perché contraria al matrimonio. Ha iniziato a cucinare all’età di 35 anni e da allora non si è più fermata. Nel suo futuro sogna di fare la pasticcera a domicilio o avere un catering tutto suo.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 5 ottobre 2023, che ha visto l’eliminazione di Daniela. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.