Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Avengers: Infinity War. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Avengers: Infinity War – Trama

“Avengers: Infinity War” è il sequel di “Avengers: Age of Ultron” e il 19º film del Marvel Cinematic Universe (MCU). La trama segue gli Avengers e i Guardiani della Galassia che si uniscono per combattere Thanos, un potente tiranno determinato a raccogliere tutte le Gemme dell’Infinito per annientare la metà della popolazione dell’universo. La storia inizia con Thanos che attacca la nave asgardiana, uccidendo Loki e Heimdall, e catturando Thor. Mentre Thanos si muove per ottenere le gemme, gli eroi si radunano per fermarlo, culminando in una battaglia epica che mette alla prova i legami e le capacità dei supereroi.

Avengers: Infinity War – Cast

Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth interpreta Thor

Mark Ruffalo interpreta Bruce Banner / Hulk

Chris Evans interpreta Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff / Vedova Nera

Benedict Cumberbatch interpreta Stephen Strange / Doctor Strange

Tom Holland interpreta Peter Parker / Spider-Man

Chadwick Boseman interpreta T’Challa / Black Panther

Paul Bettany interpreta Visione

Elizabeth Olsen interpreta Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Sebastian Stan interpreta Bucky Barnes / Soldato d’Inverno

Anthony Mackie interpreta Sam Wilson / Falcon

Don Cheadle interpreta James Rhodes / War Machine

Chris Pratt interpreta Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana interpreta Gamora

Dave Bautista interpreta Drax il Distruttore

Bradley Cooper interpreta voce di Rocket Raccoon

Vin Diesel interpreta voce di Groot

Karen Gillan interpreta Nebula

Pom Klementieff interpreta Mantis

Josh Brolin interpreta Thanos

Letitia Wright interpreta Shuri

Danai Gurira interpreta Okoye

Benedict Wong interpreta Wong

Gwyneth Paltrow interpreta Pepper Potts (cameo)

Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury (cameo)

