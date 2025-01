Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, martedì 4 novembre 2024, terza puntata della decima edizione (settima in Rai) di Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda.

Anche questa edizione è condotta da Max Giusti che, da qualche anno, non fa semplicemente il conduttore, ma affianca il boss nel travestimento, fingendo anche lui di essere un dipendente per conoscere più da vicino le storie di chi lavora nell’azienda.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito 2024 – Soavegel

Nella prima puntata di “Boss in incognito”, la Soavegel, colosso dei surgelati con un fatturato di 52 milioni di euro e una produzione giornaliera di 65.000 kg, apre le porte al suo AD, Domenico Bianco. In un sito produttivo di 40.000 mq e con 150 dipendenti, Bianco si misurerà con le diverse fasi della produzione, dagli arancini ai panzerotti, fino al magazzino. Affiancato da Alieu, Antonio, Concetta e Cosimo, scoprirà da vicino il lavoro di ogni dipendente. Parallelamente, Max Giusti promuoverà i prodotti Soavegel a Ostuni, aggiungendo un tocco di spettacolo alla puntata.

Boss in incognito 2024 – Riva 1920

La puntata del 28 ottobre ha per protagonista Monica Riva, figlia di Maurizio e dirigente dell’impresa di famiglia della Riva 1920, che produce mobili in legno massello artigianali a Milano.

Boss in incognito 2024 – Pastificio Gentile

La puntata del 4 novembre ha come protagonista Alberto Zampino, amministratore del Pastificio Gentile, che da sempre è il simbolo della pasta artigianale in una località celebre per questo prodotto come Gragnano (Napoli).

Boss in incognito 2025 – Mastrototaro Food

Protagonista della puntata di lunedì 13 gennaio 2025 di “Boss in incognito” è Mauro Mastrototaro, presidente di Mastrototaro Food, azienda di Bisceglie che si dedica alla lavorazione di prodotti agricoli a chilometro zero. Con una produzione di oltre 900 mila chili di ortaggi all’anno e fino a 100 dipendenti, rappresenta un esempio di sostenibilità senza rinnegare le tradizioni locali.

Durante la puntata, Mastrototaro, travestito e irriconoscibile, si immerge completamente nel lavoro aziendale, lavorando a stretto contatto con i suoi dipendenti. Lo vediamo nei campi con Franco, apprendere i segreti dei peperoni grigliati da Gaia, e seguire Ameer nell’invasettamento. Sotto la guida di Marianna, prepara una coloratissima giardiniera, e con Giusy si occupa del confezionamento dei prodotti.

Ai dipendenti è stato detto che stanno partecipando a un programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Non manca il tocco ironico di Max Giusti, che anche in queste nuove puntate si traveste e lavora con i dipendenti, questa volta nei panni di un operaio toscano chiamato Attilio. Solo dopo una settimana di riprese, al termine delle attività in azienda, i dipendenti scoprono l’identità sia di Mastrototaro che di Max Giusti

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.

