Amnesia fatale film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 4 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Amnesia fatale, un thriller drammatico diretto da Gigi Gaston e interpretato da Kate Watson e Anna Marie Dobbins.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Amnesia fatale – Trama

Grace, una donna felicemente sposata con un figlio, si risveglia in ospedale dopo un incidente automobilistico che le ha causato la perdita di memoria. Non ricorda nulla degli ultimi cinque anni della sua vita, incluso il suo matrimonio e il figlio. A disorientarla ancora di più è l’apparizione di un uomo misterioso che dice di essere il suo amante da mesi.

Grace, sconvolta e confusa, cerca di ricostruire la sua vita e capire chi sia veramente. Ma più scava nel suo passato, più segreti oscuri emergono, mettendo in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari.

Amnesia fatale – Cast

Kate Watson nel ruolo di Grace

Anna Marie Dobbins nel ruolo di Sarah, l’amica di Grace

Jacob Taylor nel ruolo di Kyle, il presunto amante di Grace

Mark O’Brien nel ruolo di Mark, il marito di Grace

Nelson Wong nel ruolo del dottor Chen, il medico di Grace