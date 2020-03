Amici 2020: Nyv eliminata. Ecco i finalisti (gallery)

Nella quinta puntata del 27 marzo 2020 del serale di Amici di Maria, il talent show di Canale5 giunto alla 19esima edizione, è stata eliminata a sorpresa Nyv, cantante. Non avremmo mai dubitato non potesse arrivare in finale, invece la ragazza ha dovuto lasciare il posto a Giulia, che il pubblico le ha preferito.

La semifinale di ieri, che si è svolta ancora con il meccanismo delle sfide, ha visto superare il turno per prima a Gaia, anche lei cantante, forse la favorita di questa edizione. Il secondo a guadagnarsi la maglia oro e l’accesso alla finale è stato poi il ballerino Javier. La terza maglia oro è andata a Nicolai, altro ballerino, mentre Nyv e Giulia si sono dovute contendere l’ultimo posto a disposizione. E’ stata Giulia a vincere quest’ultima sfida, eliminando quindi Nyv.

Nyv (Nyvinne), 22 anni è una cantautrice e polistrumentista. Suona pianoforte, chitarra, ukulele e fa beatbox. Nata in Lussemburgo, cresciuta a Domodossola, vive a Cormano (Milano). È autodidatta e sin da piccola si è appassionata alla musica, avvicinandosi a ogni strumento con la voglia di suonarlo. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Nel 2017 ha partecipato a “Sarà Sanremo” e l’anno successivo a “Sanremo Giovani”. Ha avuto la possibilità di esibirsi nei cinque continenti in occasione del tour “Sanremo World”. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blues d’alcool”, “Padre” e “Per favore”.