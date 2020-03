Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 27 marzo 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 27 marzo 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo Speciale Tg1 ha totalizzato 1794 spettatori (6.62% di share); su Canale5 la puntata di Amici di Maria ha avuto 4598 spettatori (20.49%). Il film Terminator Genisys su Italia1 ha ottenuto 1499 spettatori (5.54%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha avuto 2302 spettatori (7.29%) nel primo episodio e 2626 (9.19%) nel secondo; After the Sunset su Rai3 ne ha conquistati 1087 (3.62%). Su Rete4 la puntata Quarto Grado ha totalizzato 1476 (6.27%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1544 (6.47%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 5758 spettatori (18.01%), Striscia la notizia su Canale5 ha avuto 5901 spettatori (18.47%); su Rai3 Un posto al sole 1918 (5.99%) e su La7 Otto e mezzo 2696 (8.43%). La puntata di L’Eredità – Il meglio delle Ghigliottine su Rai1 ha avuto 5722 spettatori (20.20%), su Canale5 la puntata di Avanti un altro assente per lo Speciale Pomeriggio Cinque.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 2169 spettatori (9.79%), nella seconda parte 2490 (13.08%), Il Paradiso delle Signore 2789 (15.47%), La vita in diretta 2930 (15.60%) nella terza parte, poi la Preghiera di Papa Francesco 8625 (32.70%); su Canale5 Una vita 2985 (13.01%), la fiction Le ali della vita 2 2071 (10.51%), la striscia del Grande Fratello VIP 2109 (11.89%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2328 (13.12%), Il Segreto 2797 (15.40%), Pomeriggio Cinque 2639 (13.64%) nella prima parte, 3410 (12.88%) nella seconda e 3579 (12.64%) nella parte Speciale.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)