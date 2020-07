All Together Now – La Supersfida, i concorrenti

Il 14 luglio 2020, alle 21:20 su Canale 5, va in onda All Together Now-La Supersfida, speciale del talent show andato in onda nel 2019 ed anche in questo caso condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Il regolamento del programma non cambia, con la differenza, però, che a sfidarsi saranno concorrenti delle due passate edizioni.

Otto proverranno dalla prima edizione, altri otto dalla seconda: a loro il compito di cantare brani celebri riuscendo a convincere il Muro umano di fronte a cui si troveranno, composto da cento esperti di musica e capitanato da J-Ax. I punti accumulati dai concorrenti saranno tanti quanti i componenti in piedi durante l’esibizione. Dopo le sfide one-to-one, il concorrente con il punteggio più alto potrà scegliere chi sfidare nella fase successiva. Si arriverà così a decretare il vincitore di questa puntata.

Coe detto, i concorrenti saranno sedici: dalla prima edizione Gregorio Rega (vincitore), Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone. Dalla seconda Sonia Mosca (vincitrice), Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso. Tra i componenti del Muro umano, invece, vedremo Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko ed Alma Manera.

All Together Now-La Supersfida, streaming

E’ possibile vedere All Together Now-La Supersfida in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.