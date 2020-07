Luce dei tuoi occhi, via alle riprese della fiction: cast e trama

Sono iniziate il 6 luglio scorso a Roma e poi proseguiranno a Vicenza le riprese di Luce dei tuoi occhi, una nuova fiction prodotta da Banjay Studios Italy e destinata a Mediaset. Un thriller melò che avrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, due volti già molto apprezzati dal pubblico della fiction italiana.

La trama di Luce dei tuoi occhi ha come protagonista Emma Conti (la Valle) una star internazionale della danza che è convinta che la figlia, data da tutti per morta, sia in realtà ancora viva. Non solo: la donna crede che la figlia sia una delle allieve dell’Accademia di danza in cui lei ha mosso i primi passi.

Ad aiutare Emma nella sua ricerca della verità ci sarà l’insegnante di liceo Enrico (Zeno), che non lascerà indifferente la donna da un punto di vista sentimentale. I due, così, saranno di fronte a misteri da risolvere e verità che cambieranno le loro vite.

A scrivere la serie, Eleonora Fiorini e Davide Sala, mentre Fabrizio Costa è il regista. “Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c’è un oscuro segreto”, ha detto Massimo Del Frate, Head of Drama di Banjay Studios Italy. “La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c’è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età”.