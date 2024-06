Alfredino – Una storia italiana, quante puntate sono e dove vederlo?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Era il 10 giugno 1981 quando il piccolo Alfredo Rampi cadde in un pozzo artesiano nella campagne di Vermicino, nel Lazio. La sua vicenda divenne un caso mediatico, generando la prima diretta no-stop della televisione italiana, raccontata in Alfredino – Una storia italiana, miniserie in onda su Raiuno.

Va detto che, però, la miniserie non è una produzione originale Rai, ma di Sky, che la mandò in onda nel 2021, in occasione dei 40 anni della tragedia. La tv di Stato ha deciso di acquistarla e di proporla al proprio pubblico, considerata la rilevanza nazionale che ebbe quella vicenda, di cui ancora oggi si parla.

Ma da quante puntate è composto Alfredino – Una storia italiana? In tutto, gli episodi della miniserie sono quattro, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno (così come fece Sky) li manda in onda due per volta, per due prime serate, martedì 11 e mercoledì 13 giugno 2024, alle 21:30.

Proprio perché è una miniserie già andata in onda sulla pay tv, è possibile vedere Alfredino-Una storia italiana in streaming su NOW, la piattaforma a pagamento con i contenuti di Sky. In alternativa, è possibile vedere la miniserie su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

La trama di Alfredino – Una storia italiana

Il 10 giugno del 1981, nella campagna intorno a Roma, un bambino cadde in un pozzo. Cominciò così una vicenda straziante che per due giorni avrebbe tenuto tutta l’Italia incollata alla tv: la tragedia di Vermicino.

La miniserie racconta la storia dell’incidente del piccolo Alfredo Rampi (Kim Cherubini), e quel che ne seguì: per 48 ore i tentativi di salvare il bambino richiamarono, oltre a una gigantesca quanto sbalordita e impotente organizzazione di soccorsi, l’attenzione dell’informazione, della politica, e della gente comune di tutto il paese.

Un Paese intorno alla madre Franca (Anna Foglietta) e al padre Fernando (Luca Angeletti), per un evento diventato pagina della nostra Storia. La Rai avrebbe documentato ininterrottamente le vicende di Vermicino, in una diretta tv passata alla storia del nostro paese.