90 giorni per innamorarsi…e poi: Elizabeth e Andrei oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Elizabeth Potthast e il moldavo Andrei Castravet. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Elizabeth e Andrei

Eleizabet e Andrei sono una coppia protagonista della quinta stagione di 90 giorni per innamorarsi. Come è finita tra i due? Nonostante nel corso del programma Andrei si sia dimostrato un maschilista e fidanzato possessivo e che la famiglia di Elizabeth abbia più volte mostrato scetticismo nei suoi confronti, la loro storia procede nel migliore dei modi. I due, infatti, si sono spostati e sono diventati genitori di una bambina.

Elizabeth e Andrei oggi

Che fanno Elizabeth e Andrei oggi? Come accennato in precedenza, i due sono felicemente sposati e il 23 gennaio 2019 hanno avuto una bambina che hanno chiamato Eleanor Louise. Tuttavia, ancora oggi la famiglia di Elizabeth troppo spesso si intromette tra i due e, come confermato dallo stesso Andrei, il padre di lei ha prima voluto dare un sostegno alla coppia per poi minacciare di tagliere ogni fondo.

Elizabeth e Andrei in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Domenica 15 novembre su Real Time prende il via la stagione 7 di 90 Day Fiancé: Happily Ever After? (in Italia 90 giorni per innamorarsi… e poi), con protagoniste 6 coppie tra cui proprio Elizabeth e Andrei.