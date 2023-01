Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Patrick e Thais. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Patrick e Thais

Il texano Patrick Mendes, nativo di Austin, incontra la brasiliana Thais Ramone, bellissima ragazza con cui la relazione è però ostacolata dalla sua incapacità di parlare il portoghese. Inoltre c’è anche il problema che lei è abituata a un certo stile di vista che lui in America non può permettersi. Anche il tentativo di vivere assieme al fratello di Patrick sarà fallimentare.

Patrick e Thais oggi

Patrick e Thais hanno superato le difficoltà iniziali, si sono sposati e sono felici insieme, al punto che lei ha dato luce proprio un mese fa, a novembre 2022, alla piccola Aleesi. I due hanno così fornito un raro esempio di storia di 90 Giorni andata a finire bene!