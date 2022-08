90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Memphis Smith, 34enne americana di Muskegon, Michigan, e dal tunisino Hamza Moknii.

Come è finita tra Memphis e Hamza-Video

La relazione tra Memphis e Hamza parte da un sito di dating internazionale cui segue diversi mesi dopo l’incontro che vedremo durante la stagione. Nonostante alcune incomprensioni i due decidono di sposarsi e durante la luna di miele Memphis rimane incinta (vediamo il momento nel video sotto)

Memphis e Hamza oggi

Sembrava che le cose andassero a gonfie vele e invece… in aprile di quest’anno la doccia ghiacciata. I due smettono improvvisamente di seguirsi sui social, cancellano le rispettive foto e annunciano la fine del loro rapporto, anche se Hamza continua a postare foto di suo figlio. Ci sarà modo di recuperare in futuro?