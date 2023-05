90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma giunto alla settima edizione ci sono anche Ed Brown, 57enne di San Diego già protagonista di una passata edizione del programma, e Liz Woods, ragazza classe 1992 il cui nome completo è Elizabeth Marie. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Ed e Liz

Ed e Liz sono una coppia protagonista della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi, che in Italia andrà in onda su Real Time a partire dal 21 maggio 2023. Ovviamente il programma è già andato in onda negli Stati Uniti, compresi alcuni spin off che hanno visto protagonista lo stesso Ed e, di conseguenza, è già nota come è andata a finire la storia di questa coppia.

Nel corso delle varie puntate abbiamo visto Ed dubitare della fedeltà di Liz accusandola di avere una relazione con un ex collega di lavoro, con anche la famiglia dell’uomo che si è messa di mezzo per ostacolare la loro relazione. Nonostante ciò, sul finale di stagione, abbiamo visto prima la coppia cercare casa e poi affrontare diverse discussione che hanno fatto dubitare sul proseguo della loro storia.

Ed e Liz oggi

Che fanno Ed e Liz oggi? A quanto abbiamo avuto modo di verificare, i due stanno ancora insieme. Infatti, entrambi pubblicano regolarmente foto insieme sui rispettivi profili Instagram. Tuttavia, la loro storia continua ad avere alti e bassi e alcuni siti specializzati riportano che la coppia si è lasciata ben undici volte negli ultimi 3 anni, salvo poi tornare insieme.