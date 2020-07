90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Ed e Rosemarie oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Ed e Rosemarie, ragazza proveniente dalle Filippine.

Come è finita tra Ed e Rosemarie

Ed, un cittadino statunitense di 54 anni soprannominato Big Ed a causa della sua stazza, ha conosciuto Rosemarie su Facebook e i due hanno deciso di incontrarsi nel paese natio della ventitreenne filippina. Tra i due, però, sin dall’inizio non è andata nel migliore dei modi e Rosemarie si è più volte sfogata dei comportamenti dell’uomo

Stando a quando raccontato dalla donna, i commenti di Ed la mettono continuamente in imbarazzo, come quando le ha detto che aveva l’alito cattivo. Inoltre, Ed ha detto chiaramente di non volere figlio, cosa che non è andata giù a Rose.

Ed e Rosemarie oggi

Per tutti i telespettatori che si stanno chiedendo come è finita tra Ed e Rosemarie, la risposta era scontata già dal loro primo incontro. I due, infatti, non stanno più insieme già da tempo.

Tuttavia, Ed ha raccontato che è stato contattato nuovamente da Rosemarie nel giorno di San Valentino per tentare di riallacciare i rapporti e continuare la loro storia. Inizialmente Ed si era detto disposto a fare ciò ma, dopo aver scoperto che Rosemarie stava uscendo con un’altra donna, ha chiuso definitivamente.