Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Deaven, ragazza di 22 anni di Salt Lake City con una figlia di 3 anni, e il ventinovenne Jihoon di Seoul, Corea del Sud. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Deavan e Jihoon

Se ti stai chiedendo come è finita tra Deavan e Jihoon, devi sapere che durante la prima stagione del programma avevamo scoperto che i due si erano conosciuti online e, dopo aver chattato per mesi, hanno deciso di incontrarsi. È stato Jihoon a partire per gli Stati Uniti, insieme ai suoi genitori, ma successivamente è Deavan (che intanto ha avuto un altro figlio) a trasferirsi in Corea del Sud.

Inoltre, nel corso della prima stagione del programma abbiamo scoperto dei problemi finanziari di Jihoon e dei dubbi di Deavan circa la possibilità del compagno di essere in grado di sostenere una nuova famiglia.

Deavan e Jihoon oggi

Negli Stati Uniti, esattamente il 14 e il 21 ottobre, sono andate in onda le puntate “Tell All: Part 1” e “Tell All: Part 2” nelle quali il cast completo di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti è stato riunito. Nel corso delle due puntate, abbiamo scoperto come prosegue tra Deavan e Jihoon oggi.

La coppia è sposata ma, al momento, vivono separati. È stata Deavan a spiegare di aver lasciato la Corea del Sud in seguito ad alcuni comportamenti sbagliati di Jihoon. Nonostante ciò, la ragazza ha in programma di tornare nel paese asiatico, in attesa che Jihoon si sistemi definitivamente e diventi completamente autonomo dai suoi genitori.

90 giorni per innamorarsi 2021

La coppia torna nell’edizione 2021 (la seconda) di Lontano dagli Stati Uniti, al via domenica 14 marzo su Real Time. La situazione è già ampiamente compromessa e Deavan accusa il marito di molestie (aver tirato i capelli) al loro figlio Taeyang, nonché di aver perso di vista la sua prima figlia Drascilla rischiando di farla investire da un’auto. Tra i due viene ingaggiata una battaglia legale per l’affidamento di Taeyang mentre Daevan trova un nuovo fidanzato americano ma sempre di origini coreane in Chris “Topher” Park.