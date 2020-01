90 giorni per innamorarsi: Caesar e Maria oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Caesar Mack, 46enne di Jacksonville, e l’ucraina Maria di 18 anni più giovane. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Caesar e Maria

Se ti stai chiedendo come è finita tra Caesar e Maria, per prima cosa devi sapere che la relazione tra Caesar e Maria è stata tra le più discusse della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi. Infatti, nonostante Caesar abbia cercato più e più volte di organizzare l’incontro con Maria, i due non sono mai riusciti a vedersi. Inoltre, la donna non era mai apparsa durante la stagione del programma e i tanti spettatori hanno sin da subito dubitato della sua reale esistenza. Non solo ma poiché Caesar era solito inviare circa 800 dollari al mese a Maria, in tanti hanno pensato che si trattasse di una vera e propria truffa.

Maria, però, esiste davvero ed è apparsa in una breve clip trasmessa nello speciale Couples Tell All della terza stagione. È così che la bellissima ragazza ucraina ha raccontato di aver conosciuto Caesar su un sito d’incontri ma non di non essere mai stata attratta fisicamente da lui.

Caesar e Maria oggi

Difficile capire quello che accade oggi tra Caesar e Maria. I numerosi telespettatori statunitensi del programma, hanno anche ipotizzato che la storia tra i due sia stata solo una montatura dei produttori di 90 giorni per innamorarsi.

Al momento non ci sono informazioni riguardanti un incontro tra i due: sui loro profili Instagram non ci sono foto insieme o scatti che potrebbero far pensare a un rapporto ancora “vivo”.