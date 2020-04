Vivi e lascia vivere, quante puntate sono?

Parte il 23 aprile 2020, su Raiuno, Vivi e lascia vivere, una nuova fiction con al centro le vicende di una donna, interpretata da Elena Sofia Ricci, alle prese con una serie di cambiamenti necessari nella propria vita e nella propria famiglia, per poter riprendersi da una tragedia e trovare l’occasione di inseguire un sogno.

Ma da quante puntate è composto Vivi e lascia vivere? La serie tv è composta da dodici episodi, in onda per sei prime serate da due puntate ciascuna, in onda il giovedì sera. Il finale di stagione, salvo eventuali cambiamenti di palinsesto, quindi, andrà in onda il 28 maggio.

Vivi e lascia vivere, la trama

Ogni famiglia ha i suoi segreti, è questo l’incipit della nostra storia. E la famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura Ruggero (la Ricci), la nostra protagonista, è al corrente. È lei ad averlo ideato e a custodirlo gelosamente. Laura, cinquant’anni portati con sfrontatezza, lavora come cuoca all’interno di una mensa; ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato (Antonio Gerardi), con il quale è sposata da vent’anni e che suona a bordo delle navi da crociera.

Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui Laura, di ritorno da un misterioso viaggio, convoca i figli per comunicare loro una terribile notizia: il padre non c’è più. Di sosta con la nave a Tenerife, Renato Ruggero è morto in un incendio; di lui non è rimasto che cenere. Ed è da quella cenere, dal mistero di quella morte, che la vita di Laura riprende, cambia, cresce, fino a diventare qualcosa di completamente diverso.

Laura si reinventa e con lei tutta la sua famiglia. Ciascuno scopre una parte di sé nascosta, un talento inconfessato grazie al quale iniziare una nuova vita. Ed è così che, dal nulla, Laura crea un nuovo lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato misterioso e insospettabile si riallinea al suo presente. Un suo grande amore mai vissuto, un uomo affascinante, ma ambiguo, implicato in affari poco puliti, compare a stravolgere il fragile equilibrio riportando nella vita di Laura l’amore, ma anche la diffidenza, la paura e infine mettendo concretamente in pericolo lei e anche i suoi figli.

Il segreto custodito con tenacia da Laura verrà scoperto suo malgrado, e il terremoto emotivo che ne seguirà rischierà di spazzare via lei e la sua famiglia come in una tempesta perfetta. Vivi e lascia vivere è la storia di una famiglia ordinaria, con i problemi di una famiglia ordinaria, dove però niente è come sembra e che sposa i toni del family classico con il noir, fino a diventare, nel finale, un vero e proprio thriller.