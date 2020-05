Il 7 maggio 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, ovvero una donna che, alla morte del marito, deve reinventarsi e ne approfitterà per cambiare vita.

Nel cast della fiction, oltre alla Ricci, compaiono anche, tra gli altri, Carlotta Antonelli (Nina), Giacomo Di Concilio (Giovanni), Silvia Mazzieri (Giada), Antonio Gerardi (Renato) e Massimo Ghini (Toni).

Vivi e lascia vivere, la terza puntata

Primo episodio: “L’amore”

Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora.

Secondo episodio: “Il dubbio”

Toni non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questo lo allontana da lei e dalla sua famiglia. Giada per un caso trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato. Giovanni, il figlio minore di Laura scopre per la prima volta l’amore.

Vivi e lascia vivere, streaming

E’ possibile vedere Vivi e lasci vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.