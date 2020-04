Vivi e lascia vivere, s1e1, prima puntata: Il ritorno

Il 23 aprile 2020, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, ovvero una donna che, alla morte del marito, deve reinventarsi e ne approfitterà per cambiare vita.

Nel cast della fiction, oltre alla Ricci, compaiono anche, tra gli altri, Carlotta Antonelli (Nina), Giacomo Di Concilio (Giovanni), Silvia Mazzieri (Giada), Antonio Gerardi (Renato) e Massimo Ghini (Toni).

Vivi e lascia vivere, la prima puntata

Episodio 1: il ritorno

Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie all’amica Rosa (Bianca Nappi) e a Marilù (Iaia Forte), la sorella di suo marito Renato, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

Episodio 2: L’incontro

La famiglia si riorganizza, Laura reagisce, fa un incontro del tutto inaspettato: Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota…

Vivi e lascia vivere, streaming

E’ possibile vedere Vivi e lasci vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.