Il 14 maggio 2020, su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, ovvero una donna che, alla morte del marito, deve reinventarsi e ne approfitterà per cambiare vita.

Nel cast della fiction, oltre alla Ricci, compaiono anche, tra gli altri, Carlotta Antonelli (Nina), Giacomo Di Concilio (Giovanni), Silvia Mazzieri (Giada), Antonio Gerardi (Renato) e Massimo Ghini (Toni).

Vivi e lascia vivere, la quarta puntata

Primo episodio: “La scoperta”

Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola.

Secondo episodio: “L’inganno”

Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.

Vivi e lascia vivere, streaming

E’ possibile vedere Vivi e lasci vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.