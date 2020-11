Vite in fuga, quante puntate sono?

Una family thriller: così si potrebbe definire Vite in fuga, la nuova serie tv in onda dal 22 novembre 2020 su Raiuno. Una co-produzione Rai Fiction e Paypermoon Italia, che ha come protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, è costretta a cambiare radicalmente la propria vita.

Ma da quante puntate è composto Vite in fuga? La fiction è formata da dodici episodi in onda per sei prime serate, due per volta. Raiuno ha però deciso di mandare in onda la serie due volte a settimana, di domenica e lunedì, creando così un doppio appuntamento settimanale, cosa insolita per una fiction. Il finale, quindi, salvo cambiamenti, andrà in onda il 7 dicembre.

Vite in fuga, la trama

Silvia (la Valle) e Claudio Caruana (Gioè), i loro figli adolescenti Alessio (Tobia De Angelis) ed Ilaria (Tecla Insolia) credono di avere il pieno controllo della loro vita. Sono una famiglia benestante, ammirata e forse anche invidiata, nonostante le difficoltà che sta attraversando. Gli ultimi mesi, infatti, sono stati molto difficili da superare. Claudio è un dirigente e, insieme a molti suoi colleghi, è sotto indagine per il fallimento del Banco San Mauro in cui lavora.

Fallimento che ha occupato a lungo le prime pagine dei giornali perché tra gli investitori rovinati c’è stato anche chi, disperato, si è tolto la vita. Ma presto, sicuramente, tutto tornerà come prima. Bisogna avere fiducia e non al peggio. Invece, un giorno accade qualcosa di atroce e inaspettato: un collega di Claudio, Riccardo Elmi (Marco Cocci), che gli aveva confidato di avere ricevuto delle minacce, viene ucciso e un gran numero di indizi sembrano indicare che l’assassino possa essere proprio Claudio.

Quando Claudio viene minacciato a sua volta da personaggi misteriosi, insieme alla moglie e ai figli, non può chiedere la protezione della polizia perché pare che le Forze dell’Ordine non abbiano dubbi sulla sua colpevolezza.

Con l’aiuto di un ex agente dei servizi segreti, Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli), decide quindi di fuggire e far perdere le proprie tracce, cambiare aspetto, nome, identità e lavoro, sparire per rinascere in forma nuova. Solo così potrà capire chi ha ucciso davvero Riccardo Elmi e dimostrare la propria innocenza.

Silvia, Alessio e Ilaria sanno che se non lo seguissero rischierebbero di perderlo per sempre: devono fidarsi di lui ed accettano la sfida. Lasciano la loro casa di Roma, modificano il loro aspetto, fanno perdere le loro tracce e si trasferiscono a Ortisei, dove nessuno può riconoscerli. Non più protetti dalle rassicuranti abitudini quotidiane, iniziano a scoprire quanto poco si conoscevano.

Ogni parola e ogni gesto rischiano di essere una traccia, incrinatura nel loro rapporto può far saltare la copertura. Devono restare uniti e non tradirsi per nulla al mondo. Nella speranza che Claudio possa dimostrarsi innocente, non possono fare altro che affrontare insieme la paura d’essere scoperti, le crisi di identità dei loro figli e il ricatto degli estranei: i problemi di un normale quotidiano qui si amplificano fino a diventare una questione di vita o di morte.

A Roma, intanto, Agnese Serravalle (Barbora Bobulova), una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa, è sulle loro tracce: è l’unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe. Durante quest’avventura di sei mesi, a poco a poco, Silvia e Claudio vedono emergere dalle rovine della loro identità fittizia la natura più profonda del legame che li tiene uniti: dietro la parola matrimonio riscoprono l’amore, dietro la parola famiglia riscoprono intimità e responsabilità.

Silvia ritrova i motivi della sua fiducia, Ilaria e Alessio scoprono per la prima volta chi sono e cosa vogliono dal futuro. Ma quando la famiglia in frantumi sembra finalmente ricomposta un’ultima verità rischia di travolgerli definitivamente.