Vite in fuga, location: dov’è stato girato?

E’ innegabile che a colpire, nel vedere Vite in fuga, la fiction di Raiuno con Claudio Gioè ed Anna Valle, siano anche le suggestive location. Una località di montagna in cui la famiglia Caruana, protagonista della serie, deve rifugiarsi dopo che Claudio (Gioè) viene ingiustamente accusato di aver ucciso il collega Riccardo (Marco Cocci).

Ma dov’è stato girato Vite in fuga? Oltre agli interni girati a Roma ed ad alcune scene girate in Emilia Romagna, a Gaeta ed in Austria, a Vienna, la fiction ha visto gran parte delle scene girate in Altro Adige, tra Bolzano e Merano. In particolare, i protagonisti si rifugiano ad Ortisei, che così ottiene una prestigiosa vetrina in prima serata, ma la serie mostra anche altri luoghi.

Tra le altre location ci sono infatti la Val d’Anna, Selva di Val Gardena, il Passo Gardena e la Val Gardena stessa. Anche il borgo di Castelrotto è stato scelto dalla produzione per l’ambientazione di alcune scene, così come la Val d’Ultimo, valle molto stretta e poco contaminata dall’uomo.

[Fonte Siviaggia.it]