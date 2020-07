Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Ashley Taylor

Lunedì 20 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la quindicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Ashley Taylor (la quarta Ashley della serie). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che si è rivolta al cibo per reazione a una serie di eventi negativi, tra cui non conoscere suo padre (che poi si rivelerà essere un amico di famiglia), essere stata molestata dal vicino di casa poi finito in galera, il cancro diagnosticato alla nonna e i problemi fisici di sua madre.

Vite al limite – Ashley Taylor

Ashley, la protagonista, ha 24 anni, vive a Temple, Texas , e all’inizio del suo percorso pesa 220 kg. Durante i solo sei mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati pari a zero, perdendo solamente 8 kg per arrivare a 212 chilogrammi.

Ashley Taylor oggi

Qui siamo di fronte a un caso davvero strano. In primo luogo la protagonista pesa davvero poco per un programma che si intitola 600 libbre (nei pressi di 300 kg); in secondo luogo molti hanno ipotizzato che Ashley T sia la stessa donna al centro di un episodio del programma di MTV Catfish in cui adescava persone online fingendo di essere un’altra persona. Lei stessa confessa che conoscere persone online è il suo secondo vizio dopo il cibo. In ogni caso, che sia vero o no, dopo 6 mesi viene espulsa dal programma per scarsi risultati.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Ashley Taylor

Il primo appuntamento con l’episodio su Ashley Taylor è previsto per lunedì 20 luglio 2020 alle ore 21,25, sempre su Real Time (canale 31 DTT).