Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Ashley Bernard

Lunedì 15 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la nona puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Ashley Bernard. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a ingrassare da piccola come reazione alle molestie subite, per cercare inconsciamente di apparire meno attraente e difendersi.

Vite al limite – Ashley Bernard

Ashley, la protagonista, ha 31 anni, vive a Carenco, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 288 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, guadagnando circa 60 kg per arrivare a 228 chilogrammi.

Ashley Bernard oggi

Nel corso dei dodici mesi del programma Ashley fa terribilmente fatica a prendere peso ma anche successivamente registrerà alti e bassi continui lasciandosi ogni tanto andare al comfort food. Nella foto a fianco la vediamo in uno dei momenti più radiosi, ma a tutt’oggi il suo percorso appare tutt’altro che semplice. Nel corso dei dodici mesi del programma Ashley fa terribilmente fatica a prendere peso ma anche successivamente registrerà alti e bassi continui lasciandosi ogni tanto andare al comfort food. Nella foto a fianco la vediamo in uno dei momenti più radiosi, ma a tutt’oggi il suo percorso appare tutt’altro che semplice.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Ashley Bernard

L’episodio su Ashley Bernard va in onda in prima tv lunedì 15 giugno 2020 alle ore 21,20.