Video momenti iconici a Belve: Marcella Bella (icona gay?) spiega il significato di LGBTQ+ e Gatta

Ieri su Rai2 è andata in onda una nuova puntata di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, che come sempre fa parlare di sé per le domande secche e irriverenti ai vip, e soprattutto causa innumerevoli interazioni sui social

In particolare su Twitter/X da ieri è virale Marcella Bella, con cui la conduttrice si è confrontata in particolare sui temi dell’omosessualità, dal momento che (pare) lei fosse o sia un’icona gay. La cosa ci lascia perplessi anche perché sono note da tempo le sue posizioni politiche di destra (in un celebre Sanremo lei accusò pubblicamente la giuria di averla penalizzata per questa ragione), ma nel corso dell’intervista la cantante dichiara “mi ci fanno sentire, sono la loro regina”.

A questo punto l’apoteosi, quando la Fagnani per metterla alla prova le chiede di declinare per intero l’acronimo LGBTQ+, e Marcella dopo aver abbozzato “L sono le lesbiche e G sta per gay” entra in confusione totale, al punto da identificare la T (“Transexual”) con l’ormai per fortuna desueto e dispregiativo “travestiti”.

Ecco il video del minuto clou, seguito da quello in cui spiega il significato della famosa Gatta di “Nell’aria”..

marcella bella sei la mia stracazzo di vita pic.twitter.com/7YrBqu8qvg — matildo brandi (@nonmuntoni) April 15, 2024