Belve 2024, ospiti terza puntata 16 aprile: Ilenia Pastorelli, Simona Ventura, Marcella Bella e Claudia Gerini

Belve, torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. La regia è di Mauro Stancati.

Belve 2024, ospiti terza puntata

Nella terza puntata, in onda il 16 aprile 2024, Francesca Fagnani intervista Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella. Ospite musicale, invece, Claudia Gerini.

Il cast di Belve 2024

Il programma torna ad avere un cast di comici che si alternano tra un’intervista e l’altra: in questa edizione ci sono Carmine Del Grosso che, nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”, si confronterà con delle Belve decisamente “underground”, e le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da Belve che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”.

Dove vedere Belve 2024?

È possibile vedere Belve 2024 sia in onda in tv su Raidue che in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.