Belve 2023, ospiti puntata 21 febbraio

Dopo essere andato in onda per sei anni in seconda serata, Belve conquista il prime time. Il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani (reduce dalla co-conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo 2023) grazie al passaparola social è diventato un piccolo fenomeno televisivo, a cui la Rai ha deciso di dare fiducia con una promozione. L’ottava edizione va infatti in onda da martedì 21 febbraio 2023 alle 21:20, per cinque puntate.

Al centro, come sempre i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Tra le novità della versione in prima serata, alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web. Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Belve 2023, ospiti prima puntata

Nella prima puntata, in onda il 21 febbraio, Francesca Fagnani intervista quattro ospiti: Anna Oxa, reduce dal Festival di Sanremo; Ignazio La Russa, Presidente del Senato; Wanda Nara, procuratrice sportiva nonché moglie di Mauro Icardi e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, cantante e attrice.

Dove vedere Belve 2023?

È possibile vedere Belve 2023 sia in onda in tv su Raidue che in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.