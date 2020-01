Verissimo: ospiti di oggi, sabato 18 gennaio 2020

Oggi, 18 gennaio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 18 gennaio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà una lunga intervista Sinisa Mihajlovic, un grande uomo e allenatore, che da qualche tempo sta affrontando la partita più difficile della sua vita. L’allenatore racconterà:

Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso” prosegue “ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato

Anche lui ha affrontato un momento duro e buio in seguito all’incidente stradale nel quale è stato coinvolto nel 2018 e a causa del quale, purtroppo, una donna ha perso la vita. Per la prima volta da quel tragico evento Michele Bravi racconterà a Verissimo come sia cambiata la sua vita:

Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l’EMDR – che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire

Infine, a Verissimo festeggia i suoi splendidi 80 anni Iva Zanicchi.