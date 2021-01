Verissimo oggi, ospiti del 9 gennaio 2021

Oggi, sabato 9 gennaio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 9 gennaio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà l’attore Raoul Bova, che interpreta un giovane Giorgio Armani nell’attesa serie di Canale5 Made in Italy. Quarant’anni di vita insieme: a Verissimo rara intervista di coppia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. E ancora, per la prima volta ospite a Verissimo, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Direttamente dal Grande Fratello Vip, sarà in studio Cristiano Malgioglio. Poi l’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro racconterà, per la prima volta in tv, una pagina molto dolorosa della sua vita. Infine, Francesco Monte parlerà della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica e lontana dal gossip. Monte parlerà anche del periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico:

Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.