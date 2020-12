Verissimo oggi, ospiti del 12 dicembre 2020

Oggi, sabato 12 dicembre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 12 dicembre 2020, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà l’attrice e produttrice Rita Rusic. In esclusiva si racconterà poi l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Prima intervista dopo il Grande Fratello VIP per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare la casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco. La Gregoraci racconterà:

Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale. […] (Petrelli, ndr) E’ stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia

Insieme a Verissimo, anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip, Francesco Oppini, con mamma Alba Parietti. Inoltre, per un racconto di famiglia, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Infine, prima intervista da neopapà per il frontman dei The Kolors Stash, a Verissimo con la compagna Giulia Belmonte.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.