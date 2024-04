Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale5: trama seconda puntata (3 aprile)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la seconda puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscem. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 3 – 30 gennaio

Titolo: Un cadavere dal passato

Nella seconda puntata di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, in onda su Canale5 il 3 aprile 2024, la protagonista, interpretata da Giusy Buscemi, si trova ad affrontare un nuovo caso.

Un cadavere riemerso dal passato

Durante un’escursione sull’Etna, viene rinvenuto il cadavere di una donna. Si tratta di Maria Cutò, una prostituta uccisa cinquant’anni prima. La scoperta riapre vecchie ferite per Vanina, che da bambina ha perso il padre, un poliziotto assassinato dalla mafia.

Un’indagine complicata

Le indagini sul caso Cutò si rivelano complicate. La vittima era una donna enigmatica con un passato oscuro. Vanina e la sua squadra dovranno scavare a fondo per scoprire la verità e dare giustizia alla donna uccisa.

Un nuovo amore

Nella vita privata di Vanina, intanto, ci sono novità. La vicequestore è attratta da Manfredi, un affascinante pediatra. I due iniziano a frequentarsi, ma il loro rapporto potrebbe essere complicato dal passato di Vanina.