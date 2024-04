Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale5: trama terza puntata (10 aprile)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 10 aprile 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la terza puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 3 – 10 aprile

Titolo: La logica della lampara

La terza puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania si apre con una telefonata anonima che segnala il ritrovamento di una valigia in mare. La valigia contiene il cadavere di una giovane donna, identificata come Lorenza Iannino, una brillante avvocatessa.

Vanina e la sua squadra iniziano le indagini, interrogando i familiari e i colleghi della vittima. Emerge che Lorenza era una donna molto riservata e che aveva molti nemici. Le indagini portano gli investigatori a scoprire che la donna era coinvolta in un caso di corruzione che coinvolgeva alcuni politici locali.

Nel frattempo, Vanina è alle prese con le sue vicende personali. La donna è ancora in lutto per la morte del marito e sta cercando di costruire un rapporto con la figlia adolescente.