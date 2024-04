Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale5: trailer e trama ultima puntata (17 aprile)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 17 aprile 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la terza e ultima puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 4 – 17 aprile

Nella quarta e ultima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, intitolata “La salita dei saponari”, la tensione sale alle stelle.

Vanina, ancora scossa dalla delusione per la mancata cattura dell’ultimo assassino di suo padre, si ritrova ad affrontare un nuovo caso spinoso: l’omicidio di Esteban Torres, un esule cubano con loschi affari, trovato senza vita nella sua villa.

Mentre indaga sulla morte di Torres, Vanina scopre che l’uomo era legato a Manuela Andolina, una donna catanese scomparsa nel nulla. I due casi sembrano collegati e Vanina si convince che dietro ci sia qualcosa di più grande.

Le sue indagini la portano a scavare nel passato di Catania, a riaprire vecchie ferite e a confrontarsi con i fantasmi del suo passato. Allo stesso tempo, Vanina deve anche fare i conti con i suoi sentimenti per Paolo, il collega che l’ha aiutata fin dall’inizio.

Nel corso della puntata, la tensione cresce e i colpi di scena si susseguono. Vanina si avvicina sempre di più alla verità, ma allo stesso tempo mette in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari.

Nel finale, Vanina riesce finalmente a smascherare il colpevole e a ottenere giustizia per le vittime. Ma la vittoria ha un prezzo amaro e Vanina dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue scelte.

Oltre alla trama principale, la quarta puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania riserva anche un lieto fine per Lillo e Carlotta, la coppia di poliziotti che ha conquistato il pubblico con la loro simpatia.