Questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Uncharted. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Uncharted – Trama

“Uncharted” è un’avventura cinematografica ispirata all’omonima e celebre serie di videogiochi. Il film racconta l’origine di Nathan Drake, un giovane e abile borseggiatore che si scopre essere il discendente di Sir Francis Drake.

La storia inizia quando Nathan viene reclutato da Victor “Sully” Sullivan, un navigato cacciatore di tesori, per intraprendere una pericolosa missione alla ricerca del tesoro perduto di Ferdinando Magellano. Insieme, i due si imbarcheranno in un viaggio epico attraverso luoghi esotici, affrontando sfide mortali e nemici spietati.

Uncharted – Cast

Tom Holland nei panni di Nathan Drake: Il giovane e impulsivo protagonista, un abile arrampicatore e combattente.

Mark Wahlberg nei panni di Victor “Sully” Sullivan: Il mentore di Nathan, un esperto cacciatore di tesori con un passato misterioso.

Antonio Banderas nei panni di Santiago Moncada: Un ricco e potente avversario determinato a impossessarsi del tesoro.

Sophia Ali nei panni di Chloe Frazer: Una giovane e astuta cacciatrice di tesori che incrocia la strada di Nathan e Sully.

Tati Gabrielle nei panni di Braddock: Una mercenaria spietata al servizio di Moncada.