Un Passo dal Cielo 7, quante puntate sono?

Torna, da giovedì 30 marzo 2023 con numerose novità, Un Passo dal Cielo 7, la fortunata serie tv di Raiuno che porta il pubblico in alta quota per storie tra adrenalina, emozione e risate, il tutto tra le suggestive montagne delle Dolomiti venete. La stagione vede la promozione a protagonista di Giusy Buscemi, la cui Manuela Nappi, ora Ispettrice di Polizia, prende il posto di Francesco Neri (Daniele Liotti).

Ma da quante puntate è composto Un Passo dal Cielo 7? In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto (come quelli della sesta stagione), ciascuno della durata di circa cento minuti, per altrettante prime serate, in onda il giovedì sera. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 18 maggio.

Un Passo dal Cielo 7, la trama

Questa stagione si gioca sull’incontro tra femminile e maschile, nelle sue infinite sfumature. Nel rapporto tra Manuela e Vincenzo (Enrico Ianniello), assistiti dal fedele Huber (Gianmarco Pozzoli), scopriremo due fratelli poliziotti che conducono le indagini in maniera opposta. Da un lato il commissario scafato e inflessibile e dall’altro la poliziotta empatica, capace di notare ciò che ad altri sfugge.

Attraverso Manuela, scopriremo i nuovi personaggi maschili di questa stagione. Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso che vive da solo nella foresta. Nessuno lo vede mai, se non raramente quando scende in paese per vendere la selvaggina e le pelli. A San Vito lo chiamano l’uomo degli orsi perché ha passato i primi anni della sua vita da solo nella foresta. Si dice che sia stata proprio un’orsa a prendersi cura di lui.

Un giorno, una coppia di antropologi lo ha trovato e ha deciso di “adottarlo”, cercando di riportarlo alla civiltà. Lo hanno cresciuto, insieme alla loro figlia Adele (Giulia Vecchio), in una fattoria al confine tra il paese e il mondo selvaggio della foresta. Nathan è stato rieducato: gli hanno insegnato a parlare, a leggere, a scrivere. Sono passati molti anni da allora.

Oggi Nathan è un uomo che vive lontano da tutto e da tutti, ma sembra avere un conto aperto con un grande allevatore della valle dall’aspetto di un cowboy d’altri tempi. Un personaggio potente, amato, temuto, rispettato: Luciano Paron (Giorgio Marchesi).

Paron, il primo difensore delle tradizioni secolari della valle, con le sue attività potrebbe rappresentare una minaccia all’equilibrio ecologico delle montagne. Inoltre, questo facoltoso cowboy che non ha eredi sembra aver messo gli occhi addosso al nipote di Nathan, Mirko (Alessandro Bedetti), che cerca di avvicinare a sé come fosse un figlio.

Insieme a Manuela, Nathan andrà a fondo nella vita di Paron per difendere quei boschi e quegli animali che sono a tutti gli effetti la sua casa e la sua famiglia. E poi, forse, per riallacciare i rapporti con la sua famiglia. La cosa che Manuela non si aspetta è che Paron non rappresenta solo una minaccia per San Vito, ma è forse anche l’uomo responsabile dei fantasmi del suo passato.

Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) è uno scultore famoso nella zona che lavora usando tronchi di alberi caduti. In paese, Gregorio è conosciuto e apprezzato anche se ultimamente è un po’ in difficoltà. Da pochi mesi, infatti, ha perso la moglie Roberta in un incidente stradale. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e per Gregorio la situazione famigliare è difficile da sostenere. Roberta era il centro della vita di Gregorio, si occupava di tutti gli aspetti pratici e si prendeva cura del figlio Andrea.

Manuela incontrerà Gregorio apparentemente per caso, in uno dei momenti più difficili per lui. Quest’uomo bello e tormentato muove qualcosa di nuovo in lei ma il segreto che Manuela si porta dentro potrebbe spingere Gregorio in un dramma ancora più grande.

Vincenzo e Carolina (Serena Iansiti) si sono trasferiti con i figli in una casa comune e sono alle prese con nuove dinamiche famigliari. Carolina ormai è una donna in carriera. Anzi, lavora e guadagna più di Vincenzo, che si occupa della gestione della casa, un’inversione di ruoli che mettere in crisi il nostro commissario. Basta vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia?

I nostri proveranno a capirlo insieme tra figli ribelli, lavoro, incomprensioni, intromissioni di Huber, ex che tornano e nuovi amori che potrebbero sbocciare. Non ultimo il ritorno a San Vito di Eva (Rocìo Muňoz Morales), mamma di Mela ed ex grande amore del commissario.