Un Passo dal Cielo 6, le location: dov’è stato girato?

Una delle novità di Un Passo dal Cielo 6, la fiction di Raiuno in onda dal 1° aprile 2021, è il cambio di location. Le montagne delle Dolomiti restano protagoniste, ma per la sesta stagione ci si sposta sul versante veneto, per raccontare le nuove avventure di Francesco Neri (Daniele Liotti).

Ma dov’è stato girato Un Passo dal Cielo 6? La location principale è San Vito di Cadore, il piccolo Comune in cui vanno a lavorare Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ed Huber (Gianmarco Pozzoli). La serie, però, ha effettuato delle riprese anche a Cortina d’Ampezzo, Falzarego, al Passo Giau ed Auronzo.

La fiction mostrerà anche alcuni laghi: il lago di Misurina, il lago Antorno, il lago di San Vito e quello di Auronzo di Cadore. Presenti, ovviamente, anche le montagne: tra quelle che saranno mostrate, il complesso delle Cinque Torri, il Monte Pelmo, il gruppo del Sorapis e l’Antelao.