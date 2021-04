Un Passo dal Cielo 6, il cast

Una piccola rivoluzione per Un Passo dal Cielo 6, la fiction di Raiuno che torna in onda con nuovi episodi dal 1° aprile 2021. Oltre a cambiare in parte la location (ci si sposta dal versante altoatesino delle Dolomiti a quello veneto), infatti, cambia gran parte del cast di supporto ai tre protagonisti.

Fatta eccezione per Jenny De Nucci (Isabella), quindi, a fianco di Daniele Liotti (Francesco), Enrico Ianniello (Vincenzo) e Gianmarco Pozzoli (Huber) ci saranno personaggi nuovi di zecca, a cui va aggiunto un ritorno. Scopriamo insieme, dunque, il cast di Un Passo dal Cielo 6.

Daniele Liotti è Francesco Neri

In questa stagione, Daniele è di nuovo solo: Emma (Pilar Fogliati), che ha sposato dopo la fine della quinta stagione, è morta a causa dell’aneurisma che la giovane sapeva di avere. L’uomo, ora, è sereno e, dopo essersi preso un’aspettativa dalla Forestale, deciso ad accompagnare in Slovenia i lupi che Emma stava allevando.

Qualcosa, però, lo ferma: il ritrovamento di una ragazza nel bosco e, poco dopo, di una bambina. Decide di indagare e di aiutare Vincenzo ed Huber a fare chiarezza sulla situazione. Intanto, darà anche una mano a Manuela (Giusy Buscemi) a trovare se stessa.

