Tv Talk, puntata oggi, 9 dicembre 2023

Oggi, sabato 9 dicembre 2023, alle 15:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 9 dicembre 2023

Martedì scorso l’Italia si è fermata per i funerali di Giulia Cecchettin: la televisione è riuscita a dar voce a questo grande rito collettivo, oppure ha rischiato una deriva morbosa? Ne discutono Lella Costa, Francesco Specchia e Gianrico Carofiglio. Con quest’ultimo, poi, un approfondimento su Il Metodo Fenoglio, la nuova fiction tratta dai suoi romanzi.

E ancora: Pasquale Petrolo, in arte Lillo, in versione elfo per la sua commedia natalizia “Elf Me”, le interviste di Mara Venier a Fedez e Belen che, domenica scorsa, hanno monopolizzato il dibattito social e Ale e Franz con RaiDuo, lo show in prima serata per festeggiare i loro 30 anni di carriera.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.