Tv Talk, gli ospiti del 13 marzo 2021

Torna oggi, sabato 13 marzo 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 marzo 2021

La puntata si aprirà parlando di telepolitica e dell’ospitata di Nicola Zingaretti da Barbara D’Urso, così come del videomessaggio del Presidente del Consiglio Mario Draghi, con Bruno Vespa e Paolo Celata. Con Barbara Serra da Londra, invece, spazio allo storico viaggio compiuto dal Papa in Iraq e all’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal principe Harry ad Oprah, che ha generato polemiche in tutto il mondo.

La presenza di Francesco Vecchi, poi, sarà l’occasione per un affondo sul suo programma Mattino Cinque, mentre con Chiara Francini e Marta Cagnola si affronterà il successo dell’ultimo Montalban”, ma anche alcune provocazioni seguite alla sua visione.

Oltre agli immancabili ReTVeet-l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, Sveva Sagramola spiegherà com’è cambiato il racconto del suo Geo in un anno così particolare. Inoltre, con Guia Soncini e Francesco Mandelli si analizzerà la tv alle prese con una nuova sensibilità sui temi femminili e le difficoltà che incontra nel muoversi tra legittime istanze e l’eccesso di politicamente corretto. Infine, con Mauro Coruzzi, il ritorno di Avanti un altro che quest’anno giunge alla sua decima edizione.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.