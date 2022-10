Tv Talk, puntata oggi, 8 ottobre 2022: ospiti

Oggi, sabato 8 ottobre 2022, alle 15:20 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 18 ottobre 2022

Nella seconda puntata, si apre con una drammatica vicenda che tutto il mondo sta seguendo con grande partecipazione: la rivolta delle donne iraniane. A commentare in studio, la giornalista Barbara Serra e Marco Damilano, con il quale si analizzerà anche la sua striscia quotidiana Il Cavallo e la Torre, una delle novità di questa stagione tv.

Dopo i ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou della settimana-, Alessio Lapice e Martina Catuzzi –due dei protagonisti di Imma Tataranni– sono al centro di un focus sulla seconda stagione della fiction di Raiuno. Spazio poi a Stefano De Martino che, ospite in studio, svela i meccanismi e le novità di questa ultima edizione di Stasera Tutto è Possibile.

Infine, il caso televisivo della settimana: il trattamento subìto da Marco Bellavia da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ha suscitato un’ondata di indignazione sui social che il programma non ha potuto ignorare. Ad arricchire il dibattito anche Beatrice Dondi de L’Espresso, Marta Cagnola di Radio24 e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.