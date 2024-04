Tv Talk, puntata oggi, 13 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 13 aprile 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 aprile 2024

Un ospite eccezionale per una puntata speciale. Massimo Bernardini apre con Fiorello e con tutta la sua squadra. Come sta andando questa nuova edizione di Viva Rai2!, trasferitasi da via Asiago al Foro Italico? Quali sono le novità di scrittura televisiva in questo show mattutino? E ancora: la lunga carriera di Fiorello, il suo rapporto con i grandi personaggi del piccolo schermo e molto altro. Risponde lo stesso Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast di Viva Rai2!.

Corrado Formigli è poi al centro della pagina di attualità, con la tragedia della centrale idroelettrica di Suviana che ha travolto il racconto televisivo di questa settimana. Inoltre, il conduttore di La7 presenta il suo nuovo programma d’inchiesta 100 minuti, mentre Edoardo Sylos Labini parla del suo Inimitabili, un viaggio attraverso le vite di grandi personaggi del passato.

Seguirà ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, e ci sarà un approfondimento sull’intervista che più ha fatto discutere in questi giorni: Fedez a confronto con Francesca Fagnani a Belve. Interverranno nel corso della puntata anche Marta Cagnola, Massimo Cirri, Luca Dondoni, Diego Passoni, Claudia Rossi e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.