Tv Talk, gli ospiti del 31 ottobre 2020

Torna oggi, sabato 31 ottobre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 31 ottobre 2020

Nella puntata di oggi si parlerà del ruolo della tv in questi giorni di grandi preoccupazioni, con Riccardo Bocca, Valentina Petrini e Mario Giordano. Con quest’ultimo, poi, si analizzerà anche la sua trasmissione Fuori dal Coro. Alla luce della nuova stagione della serie Netflix Suburra, inoltre, lo stesso parterre di ospiti e il protagonista Giacomo Ferrara si chiederanno se il filone criminale nella fiction possa essere una chiave per rivelare il nostro territorio.

Scuola e studenti saranno al centro della seconda parte. La tv riesce a dar voce a questa generazione in un momento così difficile? E un programma campione di ascolti come Il Collegio può aiutare a farlo da un’altra angolazione? Ne discuteranno in studio Edoardo Camurri, Marta Cagnola e Lucia Gravante (governante del Collegio).

Con Gabriele Corsi, poi, spazio all’analisi del suo Deal With It, mentre Mario Tozzi, conduttore di Sapiens, porterà una nuova visione del racconto scientifico e ambientale in televisione. Infine, uno strano fenomeno della tv italiana: gli intellettuali che decidono di partecipare ai reality per provare a rovesciarne i meccanismi. Ma, alla fine, ci riescono davvero?

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.