Tv Talk, puntata oggi, 4 marzo 2023

Oggi, sabato 4 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 4 marzo 2023

La puntata si apre con il tragico naufragio di Cutro e il racconto mediatico che ha generato: la televisione è stata all’altezza del suo ruolo? Con Marco Damilano e Manuela Moreno, inoltre, un’analisi della comunicazione di Elly Schlein, appena eletta segretaria del Partito Democratico.

La presenza di Barbara D’Urso è poi l’occasione per un approfondimento sul suo programma quotidiano Pomeriggio Cinque: in onda ormai da 15 anni, quali sono gli elementi che ne caratterizzano la scrittura televisiva?

A metà puntata, un nuovo fenomeno di questi mesi dell’offerta tv: il cooking show declinato in racconto della convivialità a tavola. Ne parlano in studio Enzo Miccio, protagonista del nuovo Home Restaurant, e lo chef Carlo Cracco, alle prese con alcune tra le più importanti star italiane nel suo Dinner Club.

Infine, un focus su Mare Fuori che, giunto alla terza stagione, è ormai diventato un fenomeno sociale soprattutto tra i giovanissimi. In studio Matteo Paolillo, fra i personaggi principali della serie. Ad arricchire il dibattito anche Massimo Cirri di Radio2, Maria Volpe del Corriere della Sera, Diego Passoni di Radio Deejay, Paolo Giordano de il Giornale e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.