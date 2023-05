Tv Talk, puntata oggi, 13 maggio 2023

Oggi, sabato 13 maggio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 maggio 2023

La puntata comincia con un’analisi dell’esibizione realizzata da Gianni Morandi per celebrare i 75 anni dalla prima seduta del Senato: è la contaminazione definitiva tra intrattenimento pop e istituzioni?

Con Emma D’Aquino, Barbara Palombelli e Gaia Tortora, poi, spazio ai casi di cronaca degli ultimi giorni che hanno riportato al centro del dibattito il tema dei femminicidi: il racconto televisivo è diventato più attento e consapevole?

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Malika Ayane, Gabriele Corsi e Barbara Serra da Londra commentano l’Eurovision Song Contest che, proprio oggi, si conclude con il gran finale.

Inoltre, la presenza di Mauro Casciari è l’occasione per un vero approfondimento sulla novità televisiva più sorprendente della stagione: Viva Rai2! di Fiorello. Infine, un focus sull’annata tv di Massimiliano Ossini, divisa tra il suo ormai classico Linea Bianca e la nuova conduzione di Unomattina. Ad arricchire il dibattito anche Riccardo Bocca e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.